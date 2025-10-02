НАВЕРХ
Пенсионерка из Китая стала интернет‑звездой благодаря сноубордингу

Sibnet.ru
Пенсионерка по имени Лю из китайского города Чэнду стала звездой социальных сетей благодаря увлечению скейтбордингом. Ей дали прозвище «Девушка, что гонится за ветром»

Впервые на доску 68-летняя китаянка встала в 2022 году вместе с дочерью и сразу влюбилась в спорт. Лю завела аккаунт под ником Mimihu, где делится видео своих тренировок. Один из роликов с фразой «Откажитесь от ярлыков, бабушки могут быть и милыми, и крутыми!» собрал множество лайков.

Несмотря на падения в начале, она продолжила тренировки, используя защитную экипировку. Телеграм-канал «Юань да Марья» опубликовал видео одного из ее заездов.


Сегодня она уверенно катается. Ее занятия превратились в семейное хобби: дочь стала ее  главным фанатом и напарником, а их совместные заезды теперь радуют соседей и жителей города.

За активность и энергичность пользователи дали Лю прозвище «Девушка, что гонится за ветром».

Жизнь #Общество #Видеоновости
Обсуждение (1)
