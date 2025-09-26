Экс-депутата Госдумы заподозрили в изнасиловании 19-летней помощницы

Бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Юрий Напсо объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании своей помощницы. Сам депутат предлагал в 2008 году насильников казнить.



По версии следствия, 22 марта 2023 года Юрий Напсо изнасиловал свою помощницу, которой на тот момент исполнилось 19 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Отмечается, что 1 апреля 2023 года депутат вылетел из Минска в Ереван и больше в Россию не возвращался. В апреле 2025 года Напсо лишили депутатского мандата из-за того, что он два года не появлялся на заседаниях. Депутатская комиссия по вопросам этики выяснила, что он живет в Объединенных Арабских Эмиратах.



В 2008 году Напсо внес законопроект с поправками в Уголовный кодекс. В частности, он предлагал наказывать насильников пожизненным сроком или казнью.