Экс-депутата Госдумы заподозрили в изнасиловании 19-летней помощницы

«Коммерсантъ»
Юрий Напсо
Фото: http://duma.gov.ru / CC BY 4.0

Бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Юрий Напсо объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании своей помощницы. Сам депутат предлагал в 2008 году насильников казнить.

По версии следствия, 22 марта 2023 года Юрий Напсо изнасиловал свою помощницу, которой на тот момент исполнилось 19 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Отмечается, что 1 апреля 2023 года депутат вылетел из Минска в Ереван и больше в Россию не возвращался. В апреле 2025 года Напсо лишили депутатского мандата из-за того, что он два года не появлялся на заседаниях. Депутатская комиссия по вопросам этики выяснила, что он живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

В 2008 году Напсо внес законопроект с поправками в Уголовный кодекс. В частности, он предлагал наказывать насильников пожизненным сроком или казнью.

