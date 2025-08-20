НАВЕРХ
Дело об изнасиловании возбуждено из-за беременности 12-летней девочки

Источник:
Sibnet.ru
Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело об изнасиловании после того, как у 12-летней девочки выявили беременность. Подозреваемый задержан, сообщил региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, летом 2025 года в Кижингинском районе в ходе медицинского осмотра выяснилось, что школьница беременна. Уголовное дело возбудили по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

По подозрению в совершении изнасилования задержан местный житель, ему предъявлено обвинение. Подозреваемый по решению суда помещен под стражу.

Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина прокомментировала происшествие в телеграме. «Мы разбираемся в ситуации. Итоги проверок органов системы профилактики держу на личном контроле», — написала она.

Семья девочки благополучная, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла, сообщило издание «Байкал-Daily» со ссылкой на полицию.

