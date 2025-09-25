Российский лазер уничтожит FPV-дрон за три секунды

Лазерная система противодействия беспилотникам (проект «Посох») сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды от обнаружения объекта до его полной ликвидации, сообщил глава компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский.

«От обнаружения объекта до его полного поражения надо успеть за три секунды. Что касается рабочей дистанции, то для лазерных систем, которые можно сделать компактными, это 600-700 метров», — рассказал ТАСС Хованский.

По его словам, скорость в три секунды обусловлена тем, что худший сценарий поражения — это горение аккумуляторной батареи дрона. Пораженная батарея сможет выделять энергию для поддержания полета еще на 300 метров, значит беспилотник нужно уничтожить быстро и на большей дистанции, пояснил глава компании.

Апробация системы лазерного противодействия БПЛА в зоне специальной военной операции «запланирована и состоится в ближайшее время».