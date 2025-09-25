НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Россияне увидят в небе комету C/2025 A6

Источник:
Sibnet.ru
142 0

Комета C/2025 A6 Lemmon достигнет пика яркости в конце октября, тогда ее можно будет увидеть невооруженным глазом на всей территории России, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сейчас C/2025 A6 находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли. Каждые сутки дистанция сокращается примерно на 5 миллионов километров. На минимальное расстояние в 90 миллионов километров комета подойдет к Земле 21 октября.

К этому времени яркость C/2025 A6 достигнет 2-4-й звездной величины, после чего она станет видна без оптических приборов на всей территории России, отметили астрономы. Наблюдать ее можно будет после захода Солнца в созвездия Змеи и Змееносца.

Комета C/2025 A6 Lemmon
Комета C/2025 A6 Lemmon
Фото: Dimitrios Katevainis / CC BY-SA 4.0

C/2025 A6 открыта учеными обсерватории Маунт-Леммон 3 января 2025 года. Она является долгопериодической, ее орбитальный период составляет 1369 лет, показали расчеты. Это означает, что в следующий раз комета посетит Солнечную систему через тысячу с лишним лет.

Ожидается, что по мере приближения к Солнцу кометный хвост C/2025 A6 значительно удлинится. По прогнозам астрономов, хвост также может разделиться на две составляющие — газовую (голубовато-зеленую) и пылевую (желтовато-белую).

Тема: Человек и космос
Колоссальные подземные туннели нашли на Венере
Астрономическая осень наступила в Северном полушарии
Солнце во время затмения выбросило гигантские протуберанцы
Испытана межпланетная лазерная связь
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
Вышла демоверсия новой игры от создателей «Смуты»
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ нанесли удар по центру Новороссийска
Игорь Краснов назначен председателем Верховного суда
Telegraph сочла заявления Трампа плохой новостью для Зеленского
Круглогодичный призыв принят в первом чтении
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине
13
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными