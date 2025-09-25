Россияне увидят в небе комету C/2025 A6

Комета C/2025 A6 Lemmon достигнет пика яркости в конце октября, тогда ее можно будет увидеть невооруженным глазом на всей территории России, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сейчас C/2025 A6 находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли. Каждые сутки дистанция сокращается примерно на 5 миллионов километров. На минимальное расстояние в 90 миллионов километров комета подойдет к Земле 21 октября.

К этому времени яркость C/2025 A6 достигнет 2-4-й звездной величины, после чего она станет видна без оптических приборов на всей территории России, отметили астрономы. Наблюдать ее можно будет после захода Солнца в созвездия Змеи и Змееносца.

C/2025 A6 открыта учеными обсерватории Маунт-Леммон 3 января 2025 года. Она является долгопериодической, ее орбитальный период составляет 1369 лет, показали расчеты. Это означает, что в следующий раз комета посетит Солнечную систему через тысячу с лишним лет.

Ожидается, что по мере приближения к Солнцу кометный хвост C/2025 A6 значительно удлинится. По прогнозам астрономов, хвост также может разделиться на две составляющие — газовую (голубовато-зеленую) и пылевую (желтовато-белую).