Казахстан не видит себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит», — приводит издание Tengrinews.kz заявление Токаева.

По словам президента Казахстана, Киев и Москва в состоянии вести диалог по всем спорным темам на двусторонней основе и на разных уровнях, в том числе на высшем.

«Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя», — отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Токаев высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.

