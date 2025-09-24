НАВЕРХ
Казахстан отказался стать посредником между Россией и Украиной

Tengrinews.kz
Президенты Украины и Казахстана Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев
Фото: © пресс-служба президента Украины

Казахстан не видит себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит», — приводит издание Tengrinews.kz заявление Токаева.

По словам президента Казахстана, Киев и Москва в состоянии вести диалог по всем спорным темам на двусторонней основе и на разных уровнях, в том числе на высшем.

«Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя», — отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Токаев высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.

Токаев предупредил о риске ядерного Армагеддона

