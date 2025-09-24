Казахстан не видит себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев
«Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит», — приводит издание Tengrinews.kz заявление Токаева.
По словам президента Казахстана, Киев и Москва в состоянии вести диалог по всем спорным темам на двусторонней основе и на разных уровнях, в том числе на высшем.
«Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя», — отметил Токаев.
Ранее президент Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Токаев высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.