Токаев предупредил о риске ядерного Армагеддона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане заявил о максимально высоком риске ядерного Армагеддона.

«Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия», — цитирует Tengrinews Токаева.

По его словам, «к большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение».

Токаев отметил роль дипломатии и диалога в такой ситуации, а также необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене.

В этой связи президент Казахстана выразил надежду, что религиозные лидеры могут предотвратить «скатывания мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности».

Президент Владимир Путин подчеркивал, что в конфликте на Украине нет необходимости применения ядерного оружия, Россия может достичь своих целей с помощью иных средств.