Погибли 14 человек и 18 ранены на Тайване из-за удара супертайфуна

Супертайфун «Рагаса» вызвал наводнение, в результате которого погибли не менее 14 жителей, еще 18 ранены. Большинство жертв стихии — пожилые люди.

Тайфун вызвал ливни, из-за чего озеро Матайань-Крик вышло из берегов и затопило город Хуалянь и поселок Гуанфу. Все погибшие — жители поселка, в большинстве пожилые люди, найденные на первых этажах своих домов, рассказал заместитель начальника пожарной службы уезда Хуалянь Ли Луншин.



Сейчас вода в деревне отступила, улицы покрыты слоем грязи и мусора. Спасатели продолжают искать людей, обыскивая каждый дом, число пропавших людей пока неизвестно, пишет Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на чиновника.