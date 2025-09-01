Более 600 человек погибли в Афганистане при землетрясении

Более 620 погибли и еще свыше 1500 местных жителей пострадали в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана, которое произошло ночью. Разбор завалов продолжается.

По данным Reuters, жертвами стихии стали уже 622 местных жителя. Министерство здравоохранения страны пояснило, что землетрясение в провинциях Кунар и Нангархар разрушило три деревни, а другим населенным пунктам нанесло значительный ущерб.

В Кунаре погибли по меньшей мере 610 человек, а в Нангархаре — 12. Для эвакуации раненых спасатели используют вертолеты. Катастрофа осложнила тяжелую гуманитарную ситуацию в стране.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло 1 сентября приблизительно в 200 километрах от столицы страны Кабула. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 8 километров.

В 2024 году из-за серии землетрясений на западе страны погибли более 1000 местных жителей. В июне 2022 года в результате толчков магнитудой 6,1 в Афганистане также погибли порядка 1000 местных жителей.