НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Более 600 человек погибли в Афганистане при землетрясении

Источник:
Reuters
196 0

Более 620 погибли и еще свыше 1500 местных жителей пострадали в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана, которое произошло ночью. Разбор завалов продолжается.

По данным Reuters, жертвами стихии стали уже 622 местных жителя. Министерство здравоохранения страны пояснило, что землетрясение в провинциях Кунар и Нангархар разрушило три деревни, а другим населенным пунктам нанесло значительный ущерб. 

В Кунаре погибли по меньшей мере 610 человек, а в Нангархаре — 12. Для эвакуации раненых спасатели используют вертолеты. Катастрофа осложнила тяжелую гуманитарную ситуацию в стране.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло 1 сентября приблизительно в 200 километрах от столицы страны Кабула. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 8 километров.

В 2024 году из-за серии землетрясений на западе страны погибли более 1000 местных жителей. В июне 2022 года в результате толчков магнитудой 6,1 в Афганистане также погибли порядка 1000 местных жителей.

Еще по теме
Внедорожник протаранил в Сиднее ворота российского генконсульства
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Наговицина перед покорением Победы сняла ответственность с турфирмы
Зафиксирован первый случай убийства под влиянием ChatGPT
смотреть все
ЧП #Происшествия #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
23
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций