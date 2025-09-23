Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии

Показ комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» прервали в Молдавии из-за «милитаристского контекста и политического содержания».

«Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. "а" части 4 статьи 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах», — привел «Sputnik Молдова» сообщение, выведенное на экран.

Согласно этой статье, поставщикам контента запрещается ретранслировать продукцию информационного, аналитического, военного и политического характера, созданную в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, не являющихся членами Евросоюза, а также не в США либо Канаде. Кодекс предусматривает исключения только для фильмов и развлекательных программ, содержание которых не подпадает под определение «милитаристского».

Министерство иностранных дел России назвало такой шаг со стороны Молдовы «недружественным», а эксперты ОБСЕ и Совета Европы сочли подобные действия «чрезмерными».

«Молдавские власти «царя запретили» <…>. Запретить комедию Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания»… Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят!» — отреагировал помощник президента России Владимир Мединский в телеграм-канале.

«Иван Васильевич меняет профессию» — советская научно-фантастическая комедия 1973 года, снятая Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич».