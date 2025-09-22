НАВЕРХ
Около 80% жителей России верят в инопланетян

РИА Новости
Верят в существование инопланетян 79% жителей России. Около половины респондентов считают, что они могут тайно посещать Землю, следует из данных опроса ВЦИОМ.

В существование других форм разумных кроме людей верят больше мужчин (83%), чем женщин (76%). Скрытное посещение инопланетянами Земли подозревают 46% опрошенных, 36% считают, что они до нашей планеты еще не добрались, пишут РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

Существование других разумных у подавляющего числа россиян вызывает интерес (77%), беспокойство возникает у значительно меньшего числа (30%), надежду испытывают 15% респондентов. Фильмы про инопланетян любят 63%, скорее не нравятся такие фильмы 30% опрошенных.

Каждый десятый уверен, что инопланетяне, явившись, попытаются Землю захватить, 19% считают, что они постараются наладить с людьми дружеские отношения. Большинство (61%) думают, что инопланетяне начнут с наблюдения за землянами. 

В качестве книги для лучшего понимания людей инопланетянам 15% посоветуют «Войну и мир», «Библию» или «Евангелие» — 9%, 4% — «Преступление и наказание» или «1984». В опросе, проводившемся через интернет, участвовали 1606 человек.

Подсчитано расстояние до ближайшей внеземной цивилизации
