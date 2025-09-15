НАВЕРХ
Подсчитано расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Источник:
Sibnet.ru
Ближайшая к нам технологически развитая внеземная цивилизация находится в 33 тысячах световых лет от Солнечной системы, соответствующие расчеты представили ученые из Института космических исследований Австрийской академии наук.

Исследователи сопоставили данные о примерно 6 тысячах уже открытых экзопланет. Доклад опубликован на сайте конференции Европейского планетарного научного конгресса и Отдела планетарной науки Американского астрономического общества.

В ходе оценки моделировалось существование планет с умеренной вулканической активностью и тектоникой плит, благодаря чему в атмосферу выделяется азот и углекислый газ, которые принципиально важны для обитаемого мира.

Отмечается, что именно благодаря 78-процентному содержанию азота в земном воздухе создается достаточное атмосферное давление для существования океанов. При этом углекислый газ выступает «пищей» для растений, а кислород — основой метаболизма животных.

В докладе указывается, что такой тонкий баланс для появления на ней разумной цивилизации может присутствовать на очень ограниченном количестве планет. Для понимания расчетного расстояния — до центра галактики «всего» 26 тысяч световых лет.

Кроме этого, для контакта важен не только сам факт существования этой цивилизации, но и ее существование одновременно с человечеством. Есть вероятность, что гипотетические инопланетяне завершили свой эволюционный «цикл» и внеземная цивилизация уже погибла.

