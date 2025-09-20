НАВЕРХ
«Аврора Браузер» получил менеджеры паролей и загрузок

Sibnet.ru
Компания «Открытая мобильная платформа» обновила фирменный «Аврора Браузер» до версии 1.11, сообщила пресс-служба разработчиков.

В числе появившихся функций — базовая поддержка менеджера паролей для хранения и управления паролями веб-сайтов, менеджер загрузок для управления как новыми, так и старыми загрузками, интеграция веб-оповещений в ОС «Аврора».

Также разработчики усовершенствовали панель вкладок для планшетов, провели работу над ошибками и улучшили стабильность системы, отмечается в сообщении.

Приложение «Аврора Браузер» на базе Chromium доступен в магазине RuStore для ОС «Аврора», которая разрабатывается российской компанией «Открытая мобильная платформа», принадлежащей Ростелекому. 

