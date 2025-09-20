НАВЕРХ
Вышла демоверсия новой игры от создателей «Смуты»

Источник:
Sibnet.ru
кадр из игры «Земский собор»
Кадр из игры «Земский собор»
Фото: © Cyberia Nova

Пользователям стала доступна публичная демоверсия игры «Земский собор», сообщила пресс-служба студии Cyberia Nova, которая ранее разработала проект «Смута».

Пробная версия игры уже доступна на платформе VK Play и на официальном сайте проекта. Ожидается, что релиз полной версии игры состоится 4 ноября 2025 года, игроки уже могут добавить игру в список желаемого.

Ранее студия провела закрытое бета-тестирование «Земского собора», в котором участвовали более ста экспертов, блогеров и журналистов. В процессе тестирования разработчики представили ключевые механики игры.

«Земский собор» представляет собой приключенческий экшен, действие которого разворачивается после Смутного времени и погружает игроков в интриги Земского собора 1613 года.

В демоверсии игроки смогут оценить обновленную систему передвижения главного героя, взаимодействие с NPC, новые механики интерактивных событий, систему прицельной стрельбы и механику метания ножей.

Также представлена переработанная система боя с возможностью парирования и уклонения от атак нескольких противников, а также механика стелса, включающая скрытное перемещение и точечное устранение целей.

Игры #Ролевые игры
