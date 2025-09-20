НАВЕРХ
Российские химики создали уникальный краситель для косметики

Источник:
Sibnet.ru
Пигмент на основе гидроксиапатита
Фото: © пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета

Ученые Санкт-Петербургского университета создали новый тип безопасных и стойких пигментов для декоративной косметики на основе гидроксиапатита, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Гидроксиапатит — белый минерал, который содержится в костях и зубной эмали человека. Технология создания красителя основана на «внедрении» ионов железа в структуру наночастиц гидроксиапатита.

Изменение кислотности среды и концентрации железа при синтезе позволяет получать различные оттенки — от светло-розового до насыщенного красного. Ученые также разработали методику, которая дает возможность контролировать цвет, размер и форму получаемых наночастиц.

Изготовленный в лаборатории экспериментальный образец бальзама для губ оказался полностью безопасным — тесты показали, что полученные наночастицы поглощают ультрафиолетовое излучение и не создают условий для роста бактерий.

В отличие от органических красителей, которые могут вызывать аллергические реакции и накапливаться в организме, новые пигменты биологически совместимы с тканями человека, подчеркнули авторы открытия.

