Полиция раскрыла причину сдачи обвиняемого в убийстве политика Кирка

Fox News
Обвиняемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон добровольно сдался полиции из-за боязни быть застреленным при задержании. Об этом рассказал шерифа округа Вашингтон Нейт Бруксби.

Робинсон понимал, что его поймают и боялся штурма дома спецназом, рассказал шериф на пресс-конференции, которая транслировалась по американским телеканалам, в том числе Fox News.

Бруксби рассказал, что ему позвонил бывший коллега и рассказал, что стрелком оказался 22-летний Робинсон. Мужчина знаком с его семьей, он пояснил, что того уговаривают явиться в полицию. Робинсон согласился при условии, что полиция проявит «максимальную деликатность и аккуратность».   
Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября, во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Кирк был смертельно ранен в шею и умер в больнице. Он являлся сподвижником Дональда Трампа.

Убийце Кирка грозит расстрел


