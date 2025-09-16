НАВЕРХ
Расстрел грозит подозреваемому в убийстве политика Кирка

Fox News
Расстрел грозит Тайлеру Робинсону, подозреваемому по делу об убийстве американского консервативного политика Чарли Кирка, считает глава минюста США, генпрокурор Пэм Бонди.

«Обвинение будет предъявлено в убийстве первой степени. Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды в Юте», — цитирует Бонди телеканал Fox News.

Бонди добавила, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что в переписке подозреваемый признался в покушении, а до этого говорил о намерении совершить преступление.

Президент США Дональд Трамп заявил, что виновный в убийстве Кирка заслужил суровой кары. «Я надеюсь, что его признают виновным, как я полагаю, и надеюсь, что он получит смертную казнь», — сказал он. 

Газета New York Post сообщила, что в убийстве Кирка подозревают 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона. Телеканал CNN уточнил, что Тейлор признался в убийстве отцу, а тот передал информацию американским властям. Тейлора задержали 12 сентября.

Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября, во время массового мероприятия в Университете долины Юта. После ранения в шею Кирк умер в больнице. Кирк был сторонником Республиканской партии и Дональда Трампа.


Политика #Мир #Громкое дело
