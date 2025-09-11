Трамп пообещал покарать всех причастных к убийству политика Кирка

Американские власти найдут всех, кто причастен к убийству консервативного политического активиста Чарли Кирка, заявил президент США Дональд Трамп, назвав убитого «мучеником за свободу и за правду».

Кирк был накануне застрелен во время выступления в Университете долины Юта. Он получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии. Позже Трамп объявил о его смерти. Кирк был «иконой» нового консервативного движения в США. Он активно продвигал традиционные ценности среди молодежи. Ему был 31 год.

«Моя администрация найдет всех и каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране», — заявил Трамп в своем видеообращении к нации.

По его словам, миссия Кирка заключалась в вовлечении молодежи в политический процесс: он делился со студентами «любовью к стране» и распространял «слова здравого смысла».

«Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. <...> Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — сказал Трамп.

Убийцы пока задержать не удалось. Директор ФБР Кэш Патель пообещал сделать расследование убийства максимально открытым.