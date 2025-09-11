НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп пообещал покарать всех причастных к убийству политика Кирка

Источник:
Sibnet.ru
300 0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Американские власти найдут всех, кто причастен к убийству консервативного политического активиста Чарли Кирка, заявил президент США Дональд Трамп, назвав убитого «мучеником за свободу и за правду».

Кирк был накануне застрелен во время выступления в Университете долины Юта. Он получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии. Позже Трамп объявил о его смерти. Кирк был «иконой» нового консервативного движения в США. Он активно продвигал традиционные ценности среди молодежи. Ему был 31 год.

«Моя администрация найдет всех и каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране», — заявил Трамп в своем видеообращении к нации.

По его словам, миссия Кирка заключалась в вовлечении молодежи в политический процесс: он делился со студентами «любовью к стране» и распространял «слова здравого смысла».

«Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. <...> Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — сказал Трамп.

Убийцы пока задержать не удалось. Директор ФБР Кэш Патель пообещал сделать расследование убийства максимально открытым.

Покушение на Дональда Трампа. ВИДЕО
Еще по теме
Убит соратник Трампа Чарли Кирк
Трамп посчитал бессмысленной экономическую изоляцию России
США раскрыли территориальные требования России
Туск заявил о появлении российских беспилотников над Польшей
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп пообещал покарать всех причастных к убийству политика Кирка
США раскрыли территориальные требования России
Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

mosquito__2010

есть такое понятие как совесть - совершенно верно.а по какой причине господина галкина признали иноагентом...

mosquito__2010

за аллею ангелов вам придётся ответить конечно же всем без исключения. и пугачёвой тоже.

volmen

Старые опытные крысы острее чувствуют приближение катастрофы и первыми покидают корабль.😊