Убит соратник Трампа Чарли Кирк

После покушения умер соратник Трампа, американский правый политический активист Чарли Кирк. Об этом президент США сообщил в соцсетях.

«Никто не понимал молодежь США и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье», — написал Трамп.

Покушение на Кирка совершено во время дебатов в Университете долины Юта. Пуля попала в шею. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемого задержали, но позже появилась информация, что задержанные непричастен к стрельбе, пишут «Ведомости».

Чарли Кирк — известный американский консервативный активист, сторонник Республиканской партии и Дональда Трампа. Кирк периодически выступал в колледжах и на разных медиа-платформах, проводил лекции.