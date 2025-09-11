НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Убит соратник Трампа Чарли Кирк

Источник:
Sibnet.ru
224 1
Чарли Кирк
Чарли Кирк
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

После покушения умер соратник Трампа, американский правый политический активист Чарли Кирк. Об этом президент США сообщил в соцсетях.

«Никто не понимал молодежь США и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье», — написал Трамп.

Покушение на Кирка совершено во время дебатов в Университете долины Юта. Пуля попала в шею. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемого задержали, но позже появилась информация, что задержанные непричастен к стрельбе, пишут «Ведомости».

Чарли Кирк — известный американский консервативный активист, сторонник Республиканской партии и Дональда Трампа. Кирк периодически выступал в колледжах и на разных медиа-платформах, проводил лекции.

Политика #Мир #Громкое дело
Обсуждение (1)
Топ комментариев

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

volmen

Старые опытные крысы острее чувствуют приближение катастрофы и первыми покидают корабль.😊

mosquito__2010

украинцы тоже. они не стали терпеть этого ужасного узурпатора власти януковича.

mosquito__2010

есть такое понятие как совесть - совершенно верно.а по какой причине господина галкина признали иноагентом...