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Экс‑премьер Японии Синдзо Абэ после покушения умер

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Врачи зафиксировали смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, после того, как на него было совершено нападение во время речи в префектуре Нара, сообщают японские СМИ.

Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения, приводит ТАСС заявление представителя правящей Либерально-демократической партии Японии.

Покушение на Абэ произошло в пятницу, 8 июля около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь.

Свой поступок нападавший объяснил тем, что ему не нравилась политика и поведение Абэ, однако он подчеркнул, что не имел ничего против непосредственных политических взглядов бывшего премьера.

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Совершено нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
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Политика #Мир
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