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Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Выстрелы прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Окровавленного Трампа увела охрана.

Выступление перед сторонниками продлилось всего несколько минут. Внезапно раздались выстрелы, после чего Трамп приложил руку к уху и сел за трибуну. Его тут же закрыла охрана.


Трампа доставили в больницу. Позднее он сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате стрельбы погиб один из сторонников Трампа.


По информации CNN, подозреваемый в стрельбе находился на крыше соседнего здания и мог быть снайпером.

ФБР взяло на себя расследование покушения на Трампа.

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