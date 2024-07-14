Выстрелы прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Окровавленного Трампа увела охрана.

Выступление перед сторонниками продлилось всего несколько минут. Внезапно раздались выстрелы, после чего Трамп приложил руку к уху и сел за трибуну. Его тут же закрыла охрана.

Трампа доставили в больницу. Позднее он сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате стрельбы погиб один из сторонников Трампа.

По информации CNN, подозреваемый в стрельбе находился на крыше соседнего здания и мог быть снайпером.

ФБР взяло на себя расследование покушения на Трампа.