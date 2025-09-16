НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Астрономы составили карту «космической паутины»

Источник:
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
77 0

Международная команда ученых представила первую карту «космической паутины» — гигантской сети галактик и пустот, образующих структуру Вселенной. Работа опубликована журналом Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Обработка подобных массивов данных до недавнего времени требовала колоссальных вычислительных мощностей. Чтобы получить карту, исследователи использовали новую программу, получившую название Effort.jl, она может работать на обычном ПК.

Уникальность модели в том, что он использует знания о том, как именно изменяются предсказания при варьировании параметров. Это позволяет обучать систему на гораздо меньшем объеме примеров и экономить ресурсы.

По мнению авторов, новый эмулятор может стать ключевым помощником астрофизиков в ближайшие годы. Он позволит получить детальные карты «космической паутины», выступающей «скелетом» Вселенной. 

Еще по теме
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Подсчитано расстояние до ближайшей внеземной цивилизации
Китай в рамках «планетарной обороны» ударит по астероиду
Магнитная буря разразится на Земле
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏