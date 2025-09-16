Астрономы составили карту «космической паутины»

Международная команда ученых представила первую карту «космической паутины» — гигантской сети галактик и пустот, образующих структуру Вселенной. Работа опубликована журналом Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Обработка подобных массивов данных до недавнего времени требовала колоссальных вычислительных мощностей. Чтобы получить карту, исследователи использовали новую программу, получившую название Effort.jl, она может работать на обычном ПК.

Уникальность модели в том, что он использует знания о том, как именно изменяются предсказания при варьировании параметров. Это позволяет обучать систему на гораздо меньшем объеме примеров и экономить ресурсы.

По мнению авторов, новый эмулятор может стать ключевым помощником астрофизиков в ближайшие годы. Он позволит получить детальные карты «космической паутины», выступающей «скелетом» Вселенной.