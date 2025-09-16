Вездеход утонул в озере в Забайкалье, погибли пять человек

Пять человек погибли при переправе гусеничного вездехода через озеро у поселка Чина в Забайкальском крае. В машине находились работники одного из предприятий, сообщил региональный Следственный комитет.

По предварительным данным, в вездеходе находились девять геологов, работающих в «ГеоТех» (филиал компании «Гидрострой»). Четверым удалось спастись, сообщил «Интерфакс». Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек».

«Вездеход упал, утонул в озере. Поступило телефонное сообщение от ЕДДС, что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные. Разговаривал с подрядчиком — ООО «Икабья» — они направляются в Каларский округ», — пояснил ТАСС глава Каларского округа Владимир Устюжанин.

ООО «Икабья» зарегистрировано в Чите в 2021 году, занимается добычей руд цветных металлов. Учредитель — компания «Байкал» из Катара. У фирмы, по данным Rusprofile, шесть лицензий на исследование недр. В 2024 году в штате компании числился один сотрудник, а выручки не было.