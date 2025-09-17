Банк обязан вернуть клиенту украденные мошенниками деньги, если он не выявил подозрительную трансакцию или не уведомил клиента о списании средств. Это норма включена в новые правила Центробанка, вступившие в силу в сентябре.



«Если банк не провел весь комплекс проверок или не уведомил вас о списании, он обязан возместить средства. Даже если уведомление было, банк все равно компенсирует последнюю мошенническую операцию, если не докажет, что клиент сам нарушил правила безопасности», — цитирует Life.ru слова начальника отдела Центра предотвращения финансового мошенничества Банка России Александра Дудки.



Самым важным нововведением с сентября стала «тревожная кнопка» в мобильных приложениях банков. Сигнал мгновенно транслируется в банк, что помогает в короткий срок блокировать транзакцию и повышает вероятность возврата денег.



Теперь кредитные организации должны подключаться к единой базе мошеннических переводов, блокировать сомнительные операции и внедрять «период охлаждения» для крупных переводов.



По данным Сбера, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов, выступая в марте на совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Приложения банков получат новую функцию