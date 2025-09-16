Пиво из недружественных стран подскочит в цене

Российское правительство увеличило пошлины на импорт пива и сидра из недружественных стран. Это приведет к подорожанию иностранных напитков и снижению их доли на рынке, считают эксперты.

Ставка на пиво повышена с 1 до 1,5 евро за литр напитка, на сидр, в том числе и грушевый,— с 22,5% до 30%. В первую очередь новые меры приведут к дополнительному подорожанию импортных напитков, сказал «Коммерсанту» совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

С 1 января 2025 года пошлина на пиво из недружественных стран была увеличена с 0,1 до 1 евро за литр. Дополнительное повышение пошлин приведет лишь к снижению его доли на российском рынке до менее 3%, полагает Хавский.

Но часть импортных поставок может перейти на Белоруссию и Казахстан, отметил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Поскольку с этими странами у РФ существует общая торговая зона, оттуда такую продукцию будут завозить на российский рынок по более низкой пошлине.