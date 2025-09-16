НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пиво из недружественных стран подскочит в цене

Источник:
«Коммерсантъ»
214 1

Российское правительство увеличило пошлины на импорт пива и сидра из недружественных стран. Это приведет к подорожанию иностранных напитков и снижению их доли на рынке, считают эксперты.

Ставка на пиво повышена с 1 до 1,5 евро за литр напитка, на сидр, в том числе и грушевый,— с 22,5% до 30%. В первую очередь новые меры приведут к дополнительному подорожанию импортных напитков, сказал «Коммерсанту» совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

С 1 января 2025 года пошлина на пиво из недружественных стран была увеличена с 0,1 до 1 евро за литр. Дополнительное повышение пошлин приведет лишь к снижению его доли на российском рынке до менее 3%, полагает Хавский.

Но часть импортных поставок может перейти на Белоруссию и Казахстан, отметил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Поскольку с этими странами у РФ существует общая торговая зона, оттуда такую продукцию будут завозить на российский рынок по более низкой пошлине.

Еще по теме
Производство красной икры в России вырастет на треть
Россия впервые поставила куриные яйца в США
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Структура владельца Crocus Group выпустит энергетики «Армия России»
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль прокомментировал угрозу Трампа «жестко ударить по России»
Атомная подлодка «Архангельск» поразила цель в Баренцевом море
Глава МИД Германии пригрозил России
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
19
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
14
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
13
Численность населения Сибири стабилизируют