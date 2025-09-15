НАВЕРХ
Житель погиб в Ангарске при взрыве газа

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © СКР по Иркутской области

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ангарске, один житель погиб, трое пострадали, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба МЧС по Иркутской области.

При разборе завалов спасатели нашли погибшего 56-летнего мужчину, это хозяин квартиры, он был маломобильным. Из-за взрыва он оказался на первом этаже, рассказал директор МКУ «Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Алексей Филатов Ircity.ru.

«Два человека пострадали в квартире, расположенной над эпицентром взрыва. Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки — ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга», — рассказал мэр Ангарска Сергей Петров.

Взрыв произошел рано утром на втором этаже пятиэтажного панельного дома. Ударной волной в квартире выбило стекла. Пожар не возник. Самостоятельно дом покинули 79 жителей, в том числе 12 детей. Сейчас дети и 22 взрослых находятся в пункте временного размещения.

Следственный отдел по Ангарску СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Выросло число погибших из-за взрыва в многоэтажке Саратова
ЧП #Происшествия #Иркутск
