Выросло число погибших из-за взрыва в многоэтажке Саратова

Количество погибших от взрыва газа в жилом доме в Саратове увеличилось до семи, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.

Накануне вечером из-под завалов достали мужчину, который был более шести часов зажат бетонными плитами. Его передали медикам, однако пострадавший не выжил. До этого МЧС уточнило, что один из погибших в результате ЧП — ребенок.

Еще девять человек пострадали в результате взрыва. Все они получают амбулаторную помощь. На базе пункта временного размещения в школе №103 организовано горячее питание, всего в штаб обратились 35 человек, трем понадобилась психологическая помощь.

Взрыв в многоэтажном доме в Саратове произошел накануне днем, причиной стал взрыв газа. В доме обрушился угловой подъезд с 10-го по 7-й этажи. Прокуратура Саратовской области ведет проверку. Поисково-спасательные работы на месте завалов продолжаются.