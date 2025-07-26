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Выросло число погибших из-за взрыва в многоэтажке Саратова

Источник:
Sibnet.ru
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Спасательные работы в Саратове
Спасательные работы в Саратове
Фото: © МЧС России

Количество погибших от взрыва газа в жилом доме в Саратове увеличилось до семи, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.

Накануне вечером из-под завалов достали мужчину, который был более шести часов зажат бетонными плитами. Его передали медикам, однако пострадавший не выжил. До этого МЧС уточнило, что один из погибших в результате ЧП — ребенок.

Еще девять человек пострадали в результате взрыва. Все они получают амбулаторную помощь. На базе пункта временного размещения в школе №103 организовано горячее питание, всего в штаб обратились 35 человек, трем понадобилась психологическая помощь.

Взрыв в многоэтажном доме в Саратове произошел накануне днем, причиной стал взрыв газа. В доме обрушился угловой подъезд с 10-го по 7-й этажи. Прокуратура Саратовской области ведет проверку. Поисково-спасательные работы на месте завалов продолжаются.

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