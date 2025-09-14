НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин наградил Медведева орденом

Источник:
Sibnet.ru
266 1
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которому в воскресенье исполняется 60 лет, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Медведев награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации», говорится в указе президента.

Других степеней ордена — I, II, III — он был удостоен в 2015, 2005, 2020 годах соответственно. Таким образом, Медведев стал полным кавалером ордена.

Орден «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации. Его вручают за особо выдающиеся заслуги.

Еще по теме
Путин открыл Национальный космический центр. ФОТО
Численность населения Сибири стабилизируют
Центризбирком пообещал россиянам защиту на выборах
Памфилова объявила старт единого дня голосования
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
Обсуждение (1)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

pepelmetal

Салорейх близится к своему концу!