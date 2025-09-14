Путин наградил Медведева орденом

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которому в воскресенье исполняется 60 лет, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Медведев награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации», говорится в указе президента.

Других степеней ордена — I, II, III — он был удостоен в 2015, 2005, 2020 годах соответственно. Таким образом, Медведев стал полным кавалером ордена.

Орден «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации. Его вручают за особо выдающиеся заслуги.