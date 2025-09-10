НАВЕРХ
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу

Reuters
НАТО не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на страну, пишет Reuters со ссылкой на источники в альянсе.

Польский премьер Дональд Туск накануне заявил о вторжении беспилотников в воздушное пространство Польша. По его словам, дроны якобы были российские.

Самолеты НАТО были впервые задействовали против «потенциальных угроз» в воздушном пространстве страны-союзницы, но альянс на считает нарушение воздушного пространства Польши нападением, сказал источник Reuters

Позднее Туск также заявил, что инцидент с беспилотниками — не повод говорить, что Польша находится в состоянии войны.

Польша уже неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства, но ни разу не показывала какие-либо подтверждения, говорил ранее посол России Сергей Андреев.

НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
