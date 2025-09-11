Мигрантов-нелегалов начали выдворять из России

Выдворение из России иностранцев, которые потеряли законное право находиться в России, начинается 11 сентября, сообщило МВД. Накануне закончился период, когда мигранты могли урегулировать свой правовой статус.

«С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

С 11 сентября иностранцам-нарушителям запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортом, получить другие услуги. В МВД пояснили, что правило касается и граждан Украины.