«Победа» увеличила размеры ручной клади

Источник:
Sibnet.ru
252 0

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади, убрав ограничения по весу и изменив требования к размерам, сообщила пресс-служба перевозчика.

Ручная кладь теперь не ограничена по весу, а разрешенные габариты всех сумок вместе стали 36х30х27 сантиметров.

Размеры одного места ручной клади увеличены с 4х36х30 до 15х36х30 сантиметров. Дополнительно пассажир имеет право взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель габаритами не более 12х36х30 сантиметров.

Размер ручной клади АК

Кроме того, без дополнительной платы на борт разрешено проносить ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, один костюм в портпледе, детское питание, а также запечатанный пакет с товарами из магазинов Duty Free габаритами не более 24х32х10 сантиметров.

Правила провоза ручной клади пересмотрены после решения Щербинского райсуда Москвы, который признал незаконными требования «Победы» к ее размерам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАК «Ангара» оказалась под угрозой закрытия

Проверка Московской межрегиональной транспортный прокуратуры установила, что размеры, применяемые авиакомпанией «Победа», были существенно сокращены (до ширины 4 сантиметра), что фактически не позволяло пассажирам провозить находящиеся при них вещи.

Лоукостер «Победа» является дочкой «Аэрофлота». Авиакомпания выполняет полеты с 1 декабря 2014 года. В парке перевозчика 42 лайнера Boeing 737-800.

Фото: АК «Победа»
Жизнь #Туризм #Авиа
