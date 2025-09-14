Порнография оказалась губительна для образа реальных женщин

Просмотр порнографии изменяет отношение мужчин к своим партнершам, у женщин подобного эффекта не отмечено, выяснила команда ученых.

Мужчины, посмотревшие 30-минутный отрывок из эротического фильма, оценили привлекательность и желанность своих партнерш ниже, чем мужчины, которым показывали фрагменты «Пиратов Карибского моря», приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Sexuality & Culture (S&C).

Просмотр порно не изменял сексуальные базовые установки (уровень желания, склонность к фантазиям или сексуальную раскрепощенность). Но у мужчин сработал так называемый «контрастный эффект»: после просмотра откровенных сцен их реальные партнерши казались менее привлекательными.

У женщин и представителей такого эффекта не выявили. Авторы предполагают, что культурные нормы, связанные с мужской сексуальностью и ожиданиями, делают именно мужчин более уязвимыми к подобным сравнениям.