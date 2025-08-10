НАВЕРХ
Великобритания запретит самый опасный вид порно

Tyla
Интимные отношения
Фото: © Pxhere.com

Власти Великобритании криминализируют порнографические материалы, изображающие удушение. Эта сексуальная практика под воздействием порно приобрела широкое распространения, пишет издание Tyla со ссылкой на экспертов.

Более половины взрослых австралийцев, принявших участие в опросе, заявили, что сексуальный партнер душил их во время секса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Archives of Sexual Behaviour.

Но этим занимаются не только жители Австралии. Исследования в США показали, что 64% студентов колледжей занимались сексуальной асфиксией.

«Не существует безопасного способа прибегнуть к удушью», — рассказала Tyla профессор общественного здравоохранения в Университете Индианы Дебби Хербеник. «Хотя случаи смерти от добровольного удушья редки, они все же случаются», — предупредила она.

Эксперты считают, что именно порнография популяризовала эту сексуальную практику. И люди восприняли это «за чистую монету». Медики же характеризуют последствия даже небольшого удушения, как черепно-мозговую травму, которая может привести к инсульту.

Жизнь #Законы #Здоровье
