Запад задумался о создании «воздушного щита» над Украиной

Западные политики обсуждают обеспечение прекращения огня на Украине посредством американского «воздушного щита», пишет военный обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Европейские лидеры работают над более быстрыми и практичными способами активизации военной помощи Украине, сообщил Рахман. «Сейчас обсуждается фактическое прекращение огня на Украине с помощью "американского воздушного щита"», — уточнил он.

По словам обозревателя, этот щит подразумевает увеличение поставок средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украине от дронов, но не от баллистических ракет.

«Европейцы внесут вклад частично посредством поддержки с моря. <...> Обсуждается развертывания авианосцев, вероятно, из Европы», — отметил Рахман.