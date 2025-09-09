НАВЕРХ
Запад задумался о создании «воздушного щита» над Украиной

Financial Times
ЗРК Patriot
Фото: Ministerie van Defensie / CC BY-SA 4.0

Западные политики обсуждают обеспечение прекращения огня на Украине посредством американского «воздушного щита», пишет военный обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Европейские лидеры работают над более быстрыми и практичными способами активизации военной помощи Украине, сообщил Рахман. «Сейчас обсуждается фактическое прекращение огня на Украине с помощью "американского воздушного щита"», — уточнил он.

По словам обозревателя, этот щит подразумевает увеличение поставок средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украине от дронов, но не от баллистических ракет.

«Европейцы внесут вклад частично посредством поддержки с моря. <...> Обсуждается развертывания авианосцев, вероятно, из Европы», — отметил Рахман.

Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Группировка «Восток» вскрыла оборону ВСУ
Россия сочтет войска НАТО на Украине за законную цель
Запад напугала подготовка России к новому наступлению на Украине
userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

Улитка на склоне

Они только о себе думают. Себе из бюджета черпают сколько хотят на себя любимых.

pepelmetal

Репка обычный русофоб, не более

pepelmetal

Ага, а чёрное это на самом деле белое