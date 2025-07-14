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Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot
Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot
Фото: MApN / CC BY-SA 3.0

Президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Что представляет собой эта система ПВО?

Patriot разработан в конце 1970-х компанией Raytheon Technologies. ЗРК составляет основу сил противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) США и и сил НАТО в Европе.

Первоначально Patriot предназначался для борьбы с авиацией, но в 1980-е был модифицирован для перехвата крылатых и баллистических ракет малой дальности.

Patriot действует в составе батарей. В состав одной батареи входит четыре, либо восемь пусковых установок (16, либо 32 ракеты), радиолокационная станция, пункт управления и комплект вспомогательных машин.

Стоит батарея порядка 1 миллиарда долларов. Одна ракета — 2-4 миллиона долларов.

Дальность ракет комплекса Patriot последних модификаций — до 80-100 километров. Для сравнения, дальность действия российского комплекса С-400 — 400 километров.

По оценке экспертов, комплекс эффективен против самолетов и крылатых ракет, условно эффективен против баллистических ракет, малоэффективен против ракет с квазибаллистической траекторией («Искандер») и бессилен против гиперзвуковых ракет («Кинжал», «Циркон»).

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Оборона #Оружие
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