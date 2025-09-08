«АвтоВАЗ» объявил масштабный отзыв автомобилей

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве 23 тысяч автомобилей для установки дополнительного оборудования, сообщил Росстандарт.

Под отзывную кампанию попали 8912 автомобилей Lada Niva Legend. На них отсутствует блок вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», а также блок управления системой надувных подушек безопасности. Речь идет об автомобилях, выпущенных с октября 2021 года по май 2024 года.

Помимо этого, в сервис направят 14 тысяч Lada Niva Travel, который были выпущены с октября 2021-го по ноябрь 2023-го годов. У них также нет блока вызова экстренных служб, установка которого не производилась из-за временного моратория правительства.

Система вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» получила статус обязательной еще в 2017 году. На всех автомобилях, попавших под отзывные кампании, установят недостающие блоки, уточнил Росстандарт.