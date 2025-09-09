НАВЕРХ
Выходит DLC Legacy of The Forge для Kingdom Come: Deliverance 2

Фото: © deepsilver.com

Второе дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse Studios. DLC станет доступно геймерам 9 сентября. Дополнение получило название «Наследие кузницы» (Legacy of the Forge) и цену в 20 долларов.

«Наследие кузницы» расскажет личную историю главного героя Индржиха, связанную с наследием его отца Мартина. Герой возвращается в Куттенберг, чтобы восстановить легендарную кузницу, где когда-то начинал свой путь его отец. 

Игрокам обещают не только новые игровые механики, но и глубокое эмоциональное путешествие, позволяющее лучше понять характер главного героя и его связь с прошлым семьи.

«Наследие кузницы» будет доступно на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы «золотой» версии оригинальной игры и сезонного пропуска Expansion Pass получат дополнение бесплатно.

Первое DLC для Kingdom Come: Deliverance 2 под названием Brushes with Death вышло в мае 2025 года. Всего разработчики обещали три сюжетных дополнения. Выход последнего — Mysteria Ecclesiae — ожидается зимой 2026 года.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля 2025 года и стала одним из самых успешных релизов текущего года. В первый же день игру приобрели более миллиона геймеров по всему миру.

Игры #Ролевые игры
