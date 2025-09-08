Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей диагностировали «страшную тяжелую болезнь» и ей предстоит операция.

«Я обязана прийти в эфир и сказать правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. Завтра у меня операция», — сказала Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян не уточнила, какое у нее заболевание. Но она указала на грудь, сказав, что операция будет под орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, которым днем ранее ее наградил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Журналистка отметила, что вышла в эфир, несмотря на состояние здоровья, чтобы поддержать семьи, чьи близкие находятся на фронте, и тех, «кто борется одновременно и за здоровье близких, и за свою собственную жизнь, и при этом воспитывает детей — как это произошло со мной».

Симоньян напомнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосоян девятый месяц находится в коме. Своим примером она решила показать всем, кто отчаялся, что нельзя впадать ыжлость (уныние, страх). А россияне, по ее словам, обладают особой силой духа.

«Все равно все будет хорошо», — сказал ведущий Владимир Соловьев после выступления Симоньян.