НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Симоньян объявила о своей страшной болезни и экстренной операции

Источник:
Sibnet.ru
245 1
Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»
Фото: © кадр из программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»

Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей диагностировали «страшную тяжелую болезнь» и ей предстоит операция.

«Я обязана прийти в эфир и сказать правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. Завтра у меня операция», — сказала Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян не уточнила, какое у нее заболевание. Но она указала на грудь, сказав, что операция будет под орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, которым днем ранее ее наградил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Журналистка отметила, что вышла в эфир, несмотря на состояние здоровья, чтобы поддержать семьи, чьи близкие находятся на фронте, и тех, «кто борется одновременно и за здоровье близких, и за свою собственную жизнь, и при этом воспитывает детей — как это произошло со мной».

Симоньян напомнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосоян девятый месяц находится в коме. Своим примером она решила показать всем, кто отчаялся, что нельзя впадать ыжлость (уныние, страх). А россияне, по ее словам, обладают особой силой духа.

«Все равно все будет хорошо», — сказал ведущий Владимир Соловьев после выступления Симоньян.

Еще по теме
Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области
Путин заявил о снижении бедности в России на 4% за 10 лет
Захарова выступила за приглашение популярных людей в Арктику
Краснов заявил о социальных обязательствах бизнеса перед бойцами СВО
смотреть все
Жизнь #Общество #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Обсуждение (1)
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

velam

Вкладывание это вы называете покупку вооружения у США ?

pepelmetal

Репка обычный русофоб, не более

c2h5oh76

для сашули, репка- непререкаемый эксперд, сашуля верит только иностранным и в особенности украинским...