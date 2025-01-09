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Симоньян сообщила о коме своего мужа Тиграна Кеосаяна

Источник:
Sibnet.ru
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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян
Фото: © телеграм-канал Маргариты Симоньян

Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. У него уже было два инфаркта в 2008 и 2010 годах.

Режиссер и журналистка состоят в отношениях с 2012 года, официально в браке с 2022, у них трое детей.

Кеосаяну 59 лет. Его наиболее известные картины «Бедная Саша» (1997) и «Ландыш серебристый» (2000). Также работал в СМИ. Он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международную пилораму» (последний выпуск вышел 21 декабря) на НТВ и других.

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