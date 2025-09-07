Песков рассказал, какие сериалы любит Путин

Президент России Владимир Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — сказал в интервью ТАСС Песков, отвечая на вопрос, смотрит ли Путин новинки кино.

По словам пресс-секретаря, президент «использует иногда время во время перелетов, переездов» для просмотра фильмов и сериалов.

Речь в основном про российские картины, так как «сейчас много интересного российского документального кино, интересного и профессионально сделанного», уточнил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путин выбирает сам, что посмотреть: «До него доходит тоже [информация], у него же есть друзья, опять же, семья. Коллеги по работе что-то советуют».