Спрос на вторичку в ипотеке в России вырос почти на четверть

Спрос на вторичку в ипотеке в России в августе этого года вырос на 22,6% по сравнению с июлем, подсчитали эксперты в области недвижимости.

Аналитики связывают такой результат со снижением ставки ЦБ в июле до 18%. За полтора года высокой ставки накопился колоссальный объем отложенного.

Эксперты отмечают, что многие покупатели все еще занимают выжидательную позицию. При этом сейчас спрос растет среди тех, кому для ипотеки не хватало относительно небольшой суммы, приводят «Известия» мнение аналитиков.

Но фактическое число одобренных заявок значительно меньше потенциальных клиентов, потому что не каждый заемщик соответствует новым параметрам банков.

Эксперты также ожидают рост цен на вторичке, если ключевая ставка продолжит активно снижаться.