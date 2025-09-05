НАВЕРХ
Краснов заявил о социальных обязательствах бизнеса перед бойцами СВО

Источник:
Sibnet.ru
269 3

Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что у предпринимателей есть социальные обязательства перед участниками СВО и их семьями. Они касаются сфер трудоустройства, образования и медицины и других. 

«Готовность наряду с извлечением прибыли брать на себя социальные обязательства — неотъемлемая характеристика современного портрета предпринимателей. Особенно это важно для помощи военнослужащим и их семьям», — сказал чиновник.

По его словам, помощь бизнеса должна включать «предоставление рабочих мест для инвалидов, организацию образовательных программ, медицинское страхование, создание условий для занятий спортом, реализацию экологических проектов».

Заявление Краснова прозвучало на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» в рамках Восточного экономического форума.

Обсуждение (3)
Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

Shader23

США с ЕС можно, а у других это заговор? Или это не то это другое?

physx

Двойные стандарты, чего еще можно ожидать от лицемерных тв***й!

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта