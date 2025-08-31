Трамп исключил отправку американских войск на Украину

Обеспечивать гарантии безопасности для Украины будут страны Европы, США не станут размещать войска на украинской территории, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я не думаю, что это получится урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. Мы не отправим туда военных. Но мы можем помочь Европе», — сказал глава Белого дома в интервью Daily Caller.

При этом Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность разместить в этой стране сотрудников частных военных компаний после завершения боевых действий, писал The Telegraph со ссылкой на источники.

Сотрудников ЧВК могут задействовать для помощи в восстановлении линий обороны, при строительстве новых баз, защите интересов США на Украине в рамках сделки о добыче полезных ископаемых. Однако официально Белый дом пока не подтверждал инициативу.