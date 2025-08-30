Необычная мелодия усилила вкус шоколада. ВИДЕО

Доктор Натали Гиацинт из Бристольского университета представила уникальную музыкальную композицию, которая способна усиливать вкусовые ощущения от поедания шоколада.

Трек под названием «Sweetest Melody» длится 90 секунд, его особенность — особый темп 78 ударов в минуту, который идеально синхронизируется с ритмом медленной дегустации лакомства.

Исследователь в статье на портале SWNS отметила, что нежные фортепианные пассажи подчеркивают сладость, плавные струнные добавляют шелковистости, а легкие арфовые аккорды создают идеальный баланс. В результате трек становится «акустическим соусом» для десертов.

Эффект объясняется так называемой мультисенсорной интеграцией — процессом, когда слуховые рецепторы усиливают работу вкусовых. Чтобы ощутить его, достаточно достать шоколад, надеть наушники, запустить «Sweetest Melody» и оценить вкус лакомства.

Создатель «акустического десерта» отмечает, что схожим эффектом могут обладать классические произведения в похожем ритме и настроении, способные «замедлить» человека и заставить его «прочувствовать» каждый момент.