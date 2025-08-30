НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Необычная мелодия усилила вкус шоколада. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
164 0

Доктор Натали Гиацинт из Бристольского университета представила уникальную музыкальную композицию, которая способна усиливать вкусовые ощущения от поедания шоколада.

Трек под названием «Sweetest Melody» длится 90 секунд, его особенность — особый темп 78 ударов в минуту, который идеально синхронизируется с ритмом медленной дегустации лакомства.

Исследователь в статье на портале SWNS отметила, что нежные фортепианные пассажи подчеркивают сладость, плавные струнные добавляют шелковистости, а легкие арфовые аккорды создают идеальный баланс. В результате трек становится «акустическим соусом» для десертов.

Эффект объясняется так называемой мультисенсорной интеграцией — процессом, когда слуховые рецепторы усиливают работу вкусовых. Чтобы ощутить его, достаточно достать шоколад, надеть наушники, запустить «Sweetest Melody» и оценить вкус лакомства.

Создатель «акустического десерта» отмечает, что схожим эффектом могут обладать классические произведения в похожем ритме и настроении, способные «замедлить» человека и заставить его «прочувствовать» каждый момент.

Еще по теме
Найден дешевый способ сделать любое растения светящимся
Созданы парящие в пространстве‑времени кристаллы
Раскрыт секрет процветания первой человеческой цивилизации
Существа древнее динозавров найдены на Алтае. ФОТО
смотреть все
Наука #Наука #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Глава МИД Германии обратился к Путину
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

жизнилюб

зачем вообще о них делают материал...

Egorka72

"Артисты" ..., они как "девушки с низкой социальной ответственностью" ..... им Родина понятие такое себе...впрочем...

Shader23

Тарасики против))) вон как минусуют дружно))

карат11

Наши новые "Друзья"! И опять всё по старой схеме - ввалить немерено денег и остаться у разбитого корыта.