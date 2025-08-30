Самые ожидаемые игры сентября

Сентябрь 2025 года порадует геймеров сразу несколькими громкими игровыми релизами. Например, любителей хорроров ждет выход Silent Hill f — продолжения легендарной франшизы. Пять игр, релизы который выйдут в сентябре, заслуживают особого внимания.

The Order of Giants

Релиз запланирован на 4 сентября.

Праздник на улице любителей приключений харизматичного доктора археологии Генри (Индианы) Джонса в шляпе и с хлыстом. С момента выхода основной игры Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames на PlayStation прошло уже четыре месяца. И вот – первое сюжетное дополнение с новым компаньоном, новыми врагами и новыми древними тайнами.





Как и в основной игре, геймеров ждут непростые головоломки, испытания на ловкость и реакцию, а также бои с врагами, в роли которых в дополнении выступают культисты Митры. По ходу прохождения игроки узнают больше об ордене гигантов, один из представителей которого был важным сюжетным персонажем в «Великом круге».

Hell is Us

Релиз запланирован на 4 сентября.

Постапокалиптический экшен от студии Rogue Factor отправит геймеров в альтернативные 1990-е. Действие развернется в вымышленной европейской стране Хэйдии, страдающей от гражданской войны и потусторонних гуманоидных существ. В центре сюжета – мужчина по имени Реми, который отправляется на поиски своих близких и пытается восполнить пробелы в памяти.

В игре нет карты, как и привычных заданий или указателей, о чем разработчики предупреждают в самом начале. Игроку придется быть внимательными и использовать подсказки из окружения, записок и разговоров с персонажами.

Cronos: The New Dawn

Релиз запланирован на 5 сентября.

Польская студия Bloober Team получила от геймеров немалый кредит доверия после выхода прошлой осенью ремейка легендарного хоррора Silent Hill 2. Спустя год разработчики представляют новый масштабный проект – научно-фантастических хоррор Cronos: The New Dawn в духе легендарной Dead Space.

В центре сюжета Скиталица — женщина, которая работает на загадочную организацию «Союз» в постапокалиптической Польше. Героине предстоит путешествовать во времени и спасать души особо важных людей, попутно отстреливая ужасающих чудовищ – Сирот, способных мутировать или превращаться в более крупных и опасных монстров.

Dying Light: The Beast

Релиз запланирован на 19 сентября.

Новая глава в истории популярного зомби-экшена должна была выйти еще 22 августа, но релиз перенесли на месяц для финальной полировки, улучшения баланса и доработки кат-сцен. Игра изначально планировалась как DLC к вышедшей в 2022 году Dying Light 2: Stay Human, но в итоге выросла в полноценную третью часть проекта.

В центре сюжета окажется главный герой оригинальной Dying Light Кайл Крейн, вернувшийся после 13 лет плена, в котором над ним ставили биоэксперименты. В результате Крейн стал гибридом человека и зараженного, что объясняет появившуюся в The Beast возможность сражаться голыми руками и уникальный режим «зверя», открывающий доступ к яростным атакам.

Silent Hill f

Релиз запланирован на 25 сентября.

Новая часть культового хоррора от Konami перенесет игроков в Японию 1960-х годов, где таинственный красный гриб становится источником психологического ужаса. Играть предстоит за школьницу Хинако Симидзу, которая отправляется в старую деревушку, где сталкивается с мистическими событиями и противостоит сверхъестественным силам.

В игре не будет огнестрельного оружия, но будет система уклонений и контратак. Традиционные для серии головоломки, а также музыка легендарного Акиры Ямаоки тоже на месте. Геймерам обещают пять различных концовок: первую – основную и еще четыре, которые откроются только при повторном прохождении.