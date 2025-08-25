НАВЕРХ
После подорожания «кондитерки» до 40% производители еще повышают цены

«Коммерсант»
Кондитерские изделия за год подорожали на 30-40%, на фоне этого с сентября крупные производители — российские подразделения Mondelez International и Orion — повысят закупочные цены на 2,3–14,3%. 

Компания «Мон'дэлис Русь» (российское юрлицо Mondelez International; бренды 7Days, Alpen Gold, Milka, Oreo и другие) и компания «Орион интернейшнл евро» (Orion; Choco Pie, Choco Boy и другие) сообщили ритейлерам о повышении закупочных цен. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма компаний.

Девять позиций продукции Orion подорожают на 5–7%. Mondelez повысит цены на свои бренды на 2,3–14,3%. Больше других поднимется цена на шоколад Alpen Gold нижнего ценового сегмента, цена круассанов 7Days повысят на 9–12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9–9,9%.

Производители обосновывают повышение закупочных цен ростом стоимости какао-продуктов из-за ситуации на мировом рынке и ввозными пошлинами, которые с 1 мая в России составляют 3–5%. Также подорожало сухое молоко и увеличились другие издержки.

На фоне роста цен не растет потребление. По данным компании «Нильсен», натуральные розничные продажи кондитерских изделий с июля 2024 по июнь 2025 года выросли лишь на 0,5% к предыдущим 12 месяцам. При этом продажи шоколада в России снизились на 11%.


Экономика #Деньги #Продукты
