НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова отказались взять на СВО

Источник:
Sibnet.ru
290 0
Осужденный за убийство восьми человек солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в 2019 году
Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за убийство восьми человек в воинской части в Забайкалье, не берут на СВО, несмотря на неоднократные просьбы, сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет», — сказал Нагиев РИА Новости.

В декабре 2022 года телеграм-канал Baza без ссылок на источники писал, что Шамсутдинов пытался записаться в ЧВК «Вагнер», но там его кандидатуру не одобрили.

Шамсутдинов в октябре 2019 года в войсковой части в Забайкалье, где проходил срочную службу, открыл стрельбу по военнослужащим, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали.

В январе 2021 года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После заявлений осужденного о дедовщине возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в части, где он служил. В марте 2020 года рядового Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно по этому делу.

Еще по теме
Генпрокуратура потребовала изъять у Тимура Иванова 1,2 млрд рублей
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Сын маньяка Чикатило погиб на СВО
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
смотреть все
Оборона #Армия #Громкое дело #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Дмитриев указал на панику среди сторонников украинского конфликта
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Шамсутдинова отказались взять на СВО
Отправка угля из Кузбасса в Индию оказалась невыгодной
Генпрокуратура требует изъять у Тимура Иванова 1,2 млрд рублей
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...