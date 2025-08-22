Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова отказались взять на СВО

Бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за убийство восьми человек в воинской части в Забайкалье, не берут на СВО, несмотря на неоднократные просьбы, сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет», — сказал Нагиев РИА Новости.

В декабре 2022 года телеграм-канал Baza без ссылок на источники писал, что Шамсутдинов пытался записаться в ЧВК «Вагнер», но там его кандидатуру не одобрили.

Шамсутдинов в октябре 2019 года в войсковой части в Забайкалье, где проходил срочную службу, открыл стрельбу по военнослужащим, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали.

В январе 2021 года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После заявлений осужденного о дедовщине возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в части, где он служил. В марте 2020 года рядового Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно по этому делу.