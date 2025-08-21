НАВЕРХ
Пугающее дыхание растений сняли на видео

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего сняли пугающее видео, в котором демонстрируется, как растения используют для дыхания свои крошечные устьица.

Постоянно держать устьица открытыми растения не могут, так как этот процесс сопровождается испарением воды и приводит к иссушению. Поэтому устьица постоянно открываются и закрываются, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Science Advances.

На записанном видео показан процесс дыхания бегонии королевской — растение поглощает углекислый газ из атмосферы. На каждом листе находится несколько тысяч таких миниатюрных «ртов».

Дальнейшее исследование этого механизма может помочь в создании инструментов для селекционеров и фермеров — концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

