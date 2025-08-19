Delta Force стала доступна на консолях

Кооперативный шутер Delta Force от студии Team Jade стал доступен на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

Условно-бесплатная игра займет на диске около 100 гигабайт и будет содержать 13 карт, более 50 видов оружия, 11 транспортных средств, а также сюжетную кампанию «Падение черного ястреба». Действие многопользовательской и сюжетной кампаний происходят в разных эпохах: 2035 и 1993 годах.

В мультиплеере геймерам доступны два режима: PvP на 64 игрока и режим эвакуации. Владельцы подписок PS Plus и GamePass получат дополнительные бонусы.

Серия игр Delta Force появилась в 1998 году. Тогда ее разрабатывала компания NovaLogic, обанкротившаяся в 2016-ом. Права на франшизу выкупила корпорация Tencent, передавшая Delta Force китайской студии TiMi Studio Group, подразделением которой является Team Jade.



