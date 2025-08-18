НАВЕРХ
Гэндальф и Фродо вернутся в «Охоте на Голлума»

Independent
кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца" (реж. Питер Джексон)
Фото: © New Line Cinema

Британский актер Иэн Маккелен анонсировал возвращение Фродо и Гэндальфа в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», премьера которого запланирована на декабрь 2027 года.

Некоторыми подробностями о будущем фильме сэр Маккелен поделился на прошедшем в Лондоне фан-конвенте For the Love of Fantasy, посвященном мирам фэнтези, научной фантастики, телевидения и кино. В частности, актер подтвердил, что режиссером картины станет Энди Серкис, сыгравший Голлума в трилогиях Питера Джексона, и намекнул на собственное участие в фильме.

«Я слышал, что будет еще один фильм о Средиземье, и съемки начнутся в мае. Режиссером будет Голлум, и фильм будет полностью о Голлуме. Но я открою вам два секрета о кастинге. В фильме есть персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Больше я ничего не скажу!» — цитирует Маккелена издание Independent.

Продюсером фильма выступит Питер Джексон, а Энди Серкис совместит работу режиссера с исполнением роли главного героя. В октябре прошлого года сценарист «Властелина колец» и «Хоббита» Филиппа Бойенс рассказывала журналу Empire, что «Охота на Голлума» — это довольно напряженная история, действие которой происходит после дня рождения Бильбо и до Копей Мории.

Премьера картины намечена на 17 декабря 2027 года.

Премьера картины намечена на 17 декабря 2027 года.

Трилогия «Властелин колец» выходила с 2001 по 2003 годы. За этими фильмами последовала трилогия «Хоббит» с 2012 по 2014 годы. Фильмы имели огромный успех: каждая из трилогий собрала более 2,9 миллиардов долларов в мировом прокате.

